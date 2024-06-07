Kudüs’te bugün neler olacak?

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti. Savaş uçakları bir kez daha Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu. Mescidi Aksa'da ise bir Cuma daha katliamın gölgesinde geçiyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı