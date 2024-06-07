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İngiliz gazeteci Piers Morgan ve İsrailli yetkili canlı yayında birbirine girdi! ''Bana cevap veremiyorsunuz!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 22:32
İngiliz gazeteci Piers Morgan, yayına aldığı İsrailli eski Belediye Başkan Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum'a "Kaç sivil öldürdüğünüz hakkında hiçbir fikriniz yoksa, Hamas'ın sayıları konusunda neden size inanayım?" dedi.
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