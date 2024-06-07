İngiliz gazeteci Piers Morgan ve İsrailli yetkili canlı yayında birbirine girdi! ''Bana cevap veremiyorsunuz!

İngiliz gazeteci Piers Morgan, yayına aldığı İsrailli eski Belediye Başkan Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum'a "Kaç sivil öldürdüğünüz hakkında hiçbir fikriniz yoksa, Hamas'ın sayıları konusunda neden size inanayım?" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN