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META'ya davalar yolda! 32 milyarlık sanal enkaz sonrası harekete geçtiler!

Pandemide teknoloji dünyasını kasıp kavuran Metaverse furyası yatırımcıların elinde patladı. Sanal evrende arsa alarak milyonlar kazanmayı hayal eden binlerce insanın parası buharlaştı. Sanal arsa enkazının Meta ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Vatandaşlar diğer platformlarda da yüzlerce arsaya, milyonlar yatırdı. Hukukçular, zarar için dava yolunun açık olduğunu belirtiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 06:47
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META’ya davalar yolda! 32 milyarlık sanal enkaz sonrası harekete geçtiler!

Meta şirketi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin 1 milyar dolarını buhar eden sanal evren metaverse'deki hasarın sanılandan da büyük olmasından endişe ediliyor.

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META’ya davalar yolda! 32 milyarlık sanal enkaz sonrası harekete geçtiler!

Zira Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olduğu şirketin bu yatırımının ardından yüzlerce farklı şirket de kendi sanal evrenlerini kurarak arsa satmaya başlamıştı.

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META’ya davalar yolda! 32 milyarlık sanal enkaz sonrası harekete geçtiler!

Bunlar arasında tanınmış şirketler de vardı. Sadece Meta'nın sanal arsaları ile yetinmeyen on binlerce vatandaş ve şirket buradan da arsa aldı.

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META’ya davalar yolda! 32 milyarlık sanal enkaz sonrası harekete geçtiler!

HyperVerse, The Sandbox, Axie Infinity, SuperWorld, Somnium Space, Ufo Gaming, Fortnite ve Roblox gibi yüzlerce sanal evren de dünya vatandaşlarından milyarlarca dolar topladı.

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META’ya davalar yolda! 32 milyarlık sanal enkaz sonrası harekete geçtiler!

META SORUMLUDUR DAVA AÇILABİLİR
Yüzlerce sanal evren bugün aynı Meta'nın evreni gibi ve hatta bazıları daha da dip seviyelerde işlem görüyor.