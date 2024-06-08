08 Haziran 2024, Cumartesi
META'ya davalar yolda! 32 milyarlık sanal enkaz sonrası harekete geçtiler!
Pandemide teknoloji dünyasını kasıp kavuran Metaverse furyası yatırımcıların elinde patladı. Sanal evrende arsa alarak milyonlar kazanmayı hayal eden binlerce insanın parası buharlaştı. Sanal arsa enkazının Meta ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Vatandaşlar diğer platformlarda da yüzlerce arsaya, milyonlar yatırdı. Hukukçular, zarar için dava yolunun açık olduğunu belirtiyor.
Giriş Tarihi: 08.06.2024 06:47
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