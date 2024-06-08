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5 TL madeni para çıktı mı? Darphane'de 5 TL'lik demir paralar basılmaya başladı mı, ne zaman? Kağıt 5 TL ne olacak?

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan madeni 5 TL'lerin tedavüle girip girmeyeceği merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı anısına basılan 5 TL madeni paralar hakkında karar çıktı. Peki 5 TL madeni para çıktı mı? 5 TL'lik demir paralar basılmaya başladı mı, ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 06:20
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5 TL madeni para çıktı mı? Darphane’de 5 TL’lik demir paralar basılmaya başladı mı, ne zaman? Kağıt 5 TL ne olacak?

5 TL madeni paralar çıktı mı sorusunun cevabı merakla araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 5 lira değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılması resmileşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayıyla hazırlanan bu özel paraların üzerinde Atatürk rölyefi, Türkiye Yüzyılı logosu ve Türkiye Cumhuriyeti yazısı yer alacak. Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak basılan bu paralar, halkın kullanımına sunuldu. İşte detayları...

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5 TL madeni para çıktı mı? Darphane’de 5 TL’lik demir paralar basılmaya başladı mı, ne zaman? Kağıt 5 TL ne olacak?

Türkiye Yüzyılı Hatıra Parası Basıldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı" temalı yeni bir 5 TL'lik madeni para bastığını duyurdu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan hatıra paraların özellikleri Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belirlendi.

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5 TL madeni para çıktı mı? Darphane’de 5 TL’lik demir paralar basılmaya başladı mı, ne zaman? Kağıt 5 TL ne olacak?

Paranın özellikleri ise şöyle:

📍Kenar özelliği düz tırtıllı
📍Çapı 28,15 milimetre
📍Kalınlığı 1,70 milimetre
📍Ağırlığı 8,25 gram
📍Ön Yüzünde Türkiye Yüzyılı Logosu Yer Alıyor

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5 TL madeni para çıktı mı? Darphane’de 5 TL’lik demir paralar basılmaya başladı mı, ne zaman? Kağıt 5 TL ne olacak?

Paranın ön yüzünde, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi dikkat çekiyor. Halka ve göbek birleşim yerinde ay yıldız, ortada ise "Türkiye Yüzyılı" logosu bulunuyor. Logonun solunda 5 rakamı, altında "Türk lirası" yazısı ve basım yılı yer alıyor.

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5 TL madeni para çıktı mı? Darphane’de 5 TL’lik demir paralar basılmaya başladı mı, ne zaman? Kağıt 5 TL ne olacak?

Arka Yüzde Atatürk Rölyefi
Paranın arka yüzünde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı bulunuyor.