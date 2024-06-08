5 TL madeni para çıktı mı? Darphane'de 5 TL'lik demir paralar basılmaya başladı mı, ne zaman? Kağıt 5 TL ne olacak?

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan madeni 5 TL'lerin tedavüle girip girmeyeceği merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı anısına basılan 5 TL madeni paralar hakkında karar çıktı. Peki 5 TL madeni para çıktı mı? 5 TL'lik demir paralar basılmaya başladı mı, ne zaman?