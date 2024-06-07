07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Danimarka Başbakanı’na yumruklu saldırı! Saldırı sonrası Başbakan şok geçirdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2024 23:23
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı. Frederiksen'i darbeden saldırgan yakalandı. Başbakan Frederiksen'in saldırının ardından şok geçirdiği açıklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Danimarka Başbakanı’na yumruklu saldırı!
Danimarka Başbakanı’na yumruklu saldırı!
Gazeteci Morgan ve İsrailli yetkili birbirine girdi!
Gazeteci Morgan ve İsrailli yetkili birbirine girdi!
D-8 öncesi kritik görüşme!
D-8 öncesi kritik görüşme!
Kudüs’te bugün neler olacak?
Kudüs'te bugün neler olacak?
Rus kültürünün sembolü Matruşkalar
Rus kültürünün sembolü "Matruşkalar"
İsrail ve Lübnan savaşın eşiğinde
İsrail ve Lübnan savaşın eşiğinde
İsrail Gazze’de bir okulu vurdu: En az 40 ölü
İsrail Gazze'de bir okulu vurdu: En az 40 ölü
Mescid-i Aksa imamı A Haber’e konuştu!
Mescid-i Aksa imamı A Haber'e konuştu!
ABD’den flaş F-16 açıklaması!
ABD'den flaş F-16 açıklaması!
Bakan fidan, Urumçi ve Kaşgar’ı ziyaret etti!
Bakan fidan, Urumçi ve Kaşgar'ı ziyaret etti!
Putin’den Batılı ülkelere gözdağı!
Putin'den Batılı ülkelere gözdağı!
Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı!
Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı!
Daha Fazla Video Göster