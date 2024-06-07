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İsrail ve Lübnan savaşın eşiğinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 14:17
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hizbullah'ın Lübnan'dan gönderdiği bir İHA, Kiryat Shmona'daki bir AVM'yi vurdu. Haberde, İHA'nın gönderilmesiyle birlikte İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı ve AVM'de ciddi bir hasarın oluşmadığı vurgulandı. Hizbullah'ın gün içinde İsrail'in kuzeyine attığı bir füzenin ardından bölgede yangın çıktığı belirtilmişti. Hizbullah'ın 2 Haziran'dan bu yana Lübnan'dan attığı füze ve kamikaze İHA’lar, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerleri ve beldelerde, bölgede yaşanan sıcak havanın da etkisiyle, çok sayıda yangına neden olmuştu.
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