ABD Başkanı Biden Orta Doğu’ya gitti! Çantasında neler var?

ABD Başkanı Joe Biden Orta Doğu'ya gitti. Üç günlük Orta Doğu ziyareti boyunca Biden'ın önemli temaslarda bulunması bekleniyor. Filistin ve İsrailli liderlerle görüşecek olan Joe Biden'ın, Körfez arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi toplantısına da katılması planlanıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Tom Gross değerlendirdi.

Tom Gross'un öne çıkan sözleri:

"Aslında ziyaretin en önemli unsurlarından bir tanesi Suudi Arabistan'a olan ziyaret olacak. Çünkü kendisinin Suudi Arabistan'daki Prens Selman ile Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sonra önemli bir görüşme yapması bekleniyor. ABD'nin daha iyi karşılanmasını bekliyor.

İsrail ziyareti de bu kapsamda oldukça önemli ancak daha önceki ABD Başkanlık makamının ziyaretlerine baktığımız zaman daha az ölçekli olduğunu söyleyebiliriz. Filistin barış müzakerelerini yürütecek. Bu zamanlamanın da önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Burada aynı zamanda İsrail Hava Savunma Sanayi hakkında da açıklamaları olacak. Önemli liderlerle temasları olacak. Ama Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretine odaklanacağını söyleyebiliriz.

İsrail'de 1 Kasım'da yeni bir seçim olacak. Lapid henüz yeni makama geldi. Bundan dolayı çok konuşulacak bir konu olmadığını ifade edebiliriz. Biden da ABD'de büyük bir baskı altında. Ülkede yapılan bir ankete göre demokratik seçmenlerin yüzde 64'ü artık onu sevmiyor.

Evet Biden büyük bir güce sahip ama Lapid henüz daha yeni bir başbakan ve Abbas da yıllardır Filistin'in başkanı. Bundan dolayı Biden'ın spesifik bir görüşme üzerinde yoğunlaşmayacağını söyleyebiliriz. BAE, Fas ve Bahreyn gibi ülkeler arasında ilişkileri kurmak da çok önemli"