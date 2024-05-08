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Macron’dan Rusya açıklaması: Savaş halinde değiliz, rejim değişikliği istemiyoruz

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 08.05.2024 15:37
Son dönemde Rusya'yı açıklamalarıyla hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan sürpriz bir çıkış geldi. Macron, "Rusya'da rejim değişikliği istemiyoruz" dedi. Macron, "Ne Rrusya ile ne de Rus halkıyla savaştayız" mesajını verdi.
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