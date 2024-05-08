Macron’dan Rusya açıklaması: Savaş halinde değiliz, rejim değişikliği istemiyoruz

Son dönemde Rusya'yı açıklamalarıyla hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan sürpriz bir çıkış geldi. Macron, "Rusya'da rejim değişikliği istemiyoruz" dedi. Macron, "Ne Rrusya ile ne de Rus halkıyla savaştayız" mesajını verdi.

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