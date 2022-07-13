13 Temmuz 2022, Çarşamba
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ABD Başkanı Biden Orta Doğu turunda! İlk durağı İsrail
ABD Başkanı Joe Bıden kritik Orta Doğu turuna başladı. Uzmanlara göre ziyaretin en önemli konusu İran olacak. Tur kapsamında Filistin ve İsrail liderleriyle bir araya gelecek olan Biden, son olarak da Suudi Arabistan'a geçecek. Kritik ziyaretlerin, 16 Temmuz'a kadar devam etmesi bekleniyor.