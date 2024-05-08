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ABD'li 12 senatörden mahkemeye tehdit

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 14:16
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarma hazırlığı yapıyor. Ancak ABD'li senatörler mahkemeyi tehdit etti. Dünyadan ise mahkemeye destek mesajları var. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktardı.
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