Rusya’ya Belarus’tan nükleer destek! Tatbikatta yer alacak

Rusya ile Batı arasında nükleer gerilim yaşanıyor. Rusya, taktik nükleer silahların da kullanılacağı bir tatbikata başlayacak. Tatbikata Belarus'da katılacak. Belarus da nükleer silahların hazırlığı üst düzeye çıkarıldı.

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