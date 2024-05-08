Sivillere yönelik silahlı saldırıların sonu gelmeyen ABD'de, dehşetin adresi bu kez bir kilise oldu. Canlı yayınlanan pazar ayini sırasında bir saldırgan, silahını çekerek vaaz veren papaza doğrulttu. Ardından da tetiğe bastı. Bakın daha sonra neler yaşandı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN