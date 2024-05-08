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İngiltere Savunma Bakanlığı'na siber saldırı! Görevdeki İngiliz askerlerinin bütün bilgileri ifşa edildi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 08.05.2024 15:48
İngiltere Savunma Bakanlığı siber saldırıya uğradı. On binlerce askerin bilgileri ifşa edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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