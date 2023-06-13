Üvey Anne 1. bölüm 2. fragmanı! "Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti!"

Üvey Anne dizisinin ilk tanıtımları büyük ilgi topladı. Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ile Kutsi'yi buluşturan Üvey Anne'nin dizinin 1. bölüm 2. tanıtımına "Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti!" sözleri damga vurdu.