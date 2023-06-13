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Videolar Üvey Anne Videoları Üvey Anne 1. bölüm 2. fragmanı! "Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti!"

Üvey Anne 1. bölüm 2. fragmanı! "Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti!"

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Giriş: 13.06.2023 13:56
Güncelleme:13.06.2023 13:56
Üvey Anne dizisinin ilk tanıtımları büyük ilgi topladı. Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse ile Kutsi'yi buluşturan Üvey Anne'nin dizinin 1. bölüm 2. tanıtımına "Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti!" sözleri damga vurdu.
Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti!
"Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti!"
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