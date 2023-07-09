Üvey Anne 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ben kimsenin peşinden koşmam!"

Üvey Anne 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratan Üvey Anne'nin merakla beklenen fragmanına "Ben kimsenin peşinden koşmam!" sözleri damga vurdu. İşte Üvey Anne 3. bölüm 2. fragmanı...