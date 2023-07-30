Üvey Anne 6. bölüm fragmanı yayınlandı! "Faruk, siz ne yapıyorsunuz burada?"

Üvey Anne 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratan Üvey Anne'nin merakla beklenen fragmanına "Faruk, siz ne yapıyorsunuz burada?" sözleri damga vurdu. İşte Üvey Anne 6. bölüm fragmanı...