Üvey Anne 7. bölüm fragmanı yayınlandı! "Eğer Serap amacına ulaşırsa, hiç iyi şeyler olmayacak!"

Üvey Anne 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratan Üvey Anne'nin merakla beklenen fragmanına "Eğer Serap amacına ulaşırsa, bu eve dönmeye kalkarsa hiç iyi şeyler olmayacak!" sözleri damga vurdu. İşte Üvey Anne 7. bölüm fragmanı...