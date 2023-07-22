22 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Üvey Anne Videoları Üvey Anne 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Benim ayaklarıma kapanmadan ben bu eve bir daha adımımı atmam!"

Üvey Anne 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Benim ayaklarıma kapanmadan ben bu eve bir daha adımımı atmam!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2023 16:10
Güncelleme:22.07.2023 16:10
Üvey Anne 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratan Üvey Anne'nin merakla beklenen fragmanına "Benim ayaklarıma kapanmadan ben bu eve bir daha adımımı atmam!" sözleri damga vurdu. İşte Üvey Anne 5. bölüm 2. fragmanı...

Ömer'in başına gelenlerden sonra Faruk evdekilerden hesap sorar. Serap Faruk'tan hiç ummadığı bir tepki alınca hemen tutum değiştirir ve güya evdekileri korumak adına tüm suçu üstlenip evden ayrılır! Onun evden gidişi özellikle Naz'ı çok etkilemiştir. Serap, Naz'ın bu tepkisini kurnazca tetikleyerek eve tekrar geri dönüş planını devreye sokar.

İpek ise Faruk'un zor zamanlarında yine yanındadır. Bir yandan Efsun serisini Farukların evlilik yıldönümüne yetiştirmeye çalışırken diğer yandan Mete'nin geçirdiği travmadan sonra onu kendi evine alıp onunla ilgilenmeye başlar ve bunu Faruk'tan gizler.

Diğer yandan Nisan, Ömer konusunda kendisini suçlu hissederken Cem'in aniden kendisinden uzaklaşmasına anlam vermeye çalışıyordur. Cem ise Ömer'in hastaneye kaldırılması sürecinde ve sonrasında Serap'ın yaptıklarından çok fazla etkilenmiştir!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ayaklarıma kapanmadan bu eve adımımı atmam!
"Ayaklarıma kapanmadan bu eve adımımı atmam!"
Her şeyin suçlusu benim
"Her şeyin suçlusu benim"
Bana ulaşamadığın için Nisan’ı kullanıyorsun değil mi?
"Bana ulaşamadığın için Nisan'ı kullanıyorsun değil mi?"
Ben kimsenin peşinden koşmam!
"Ben kimsenin peşinden koşmam!"
Annemiz gibi davranmayı bırak!
"Annemiz gibi davranmayı bırak!"
O üç çocuğun mutluluğu ve huzuru, şu an kendi hayatından daha önemli
"O üç çocuğun mutluluğu ve huzuru, şu an kendi hayatından daha önemli"
Bu eve asla ama asla Efsun’dan başka kadın girmeyecek!
"Bu eve asla ama asla Efsun'dan başka kadın girmeyecek!"
Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti!
"Artık bana Serap ablam masal anlatıyor çünkü annem gitti!"
Üvey Anne 1. bölüm fragmanı! Anneniz melek oldu çocuklar!
Üvey Anne 1. bölüm fragmanı! "Anneniz melek oldu çocuklar!"
Üvey Anne’den beklenen tanıtım geldi!
Üvey Anne'den beklenen tanıtım geldi!
Daha Fazla Video Göster