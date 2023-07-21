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Üvey Anne 5. bölüm fragmanı yayınlandı! "Her şeyin suçlusu benim"
Ömer'in başına gelenlerden sonra Faruk evdekilerden hesap sorar. Serap Faruk'tan hiç ummadığı bir tepki alınca hemen tutum değiştirir ve güya evdekileri korumak adına tüm suçu üstlenip evden ayrılır! Onun evden gidişi özellikle Naz'ı çok etkilemiştir. Serap, Naz'ın bu tepkisini kurnazca tetikleyerek eve tekrar geri dönüş planını devreye sokar.
İpek ise Faruk'un zor zamanlarında yine yanındadır. Bir yandan Efsun serisini Farukların evlilik yıldönümüne yetiştirmeye çalışırken diğer yandan Mete'nin geçirdiği travmadan sonra onu kendi evine alıp onunla ilgilenmeye başlar ve bunu Faruk'tan gizler.
Diğer yandan Nisan, Ömer konusunda kendisini suçlu hissederken Cem'in aniden kendisinden uzaklaşmasına anlam vermeye çalışıyordur. Cem ise Ömer'in hastaneye kaldırılması sürecinde ve sonrasında Serap'ın yaptıklarından çok fazla etkilenmiştir!