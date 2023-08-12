12 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Üvey Anne Videoları Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı | "Sen beni bırakmazsan, ben senden kurtulmasını bilirim!"

Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı | "Sen beni bırakmazsan, ben senden kurtulmasını bilirim!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2023 16:50
Güncelleme:12.08.2023 16:50
Vermem Seni Ellere final bölümü fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen fragmanına, "Sen beni bırakmazsan, ben senden kurtulmasını bilirim!" sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 9. bölüm 2. fragmanı izle...

Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur. Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır. Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir.

Zeliş, Mehmet'siz; Mehmet de Zeliş'siz hayatına alışmaya çalışmakta, ikisi de çok zorlanmaktadır. Ama geri adım atmaya niyetleri yoktur. Mehmet'in mahcubiyeti; Zeliş'in de öfkesi ve hayal kırıklığı buna engeldir. Ancak kader yine ağlarını örmekte gecikmeyecek ve Zelişle Mehmet'i yan yana değil, karşı karşıya getirecektir. Zeliş, Mehmet'in, hayattaki en değer verdiği insana, babasına zarar verdiğini zannettiğinde Zeliş'in soğumayan düşmanlığı yeniden harlanacaktır. Bunun üzerine Zeliş, Mehmet'in kurmaya çalıştığı yeni hayatını başına yıkmak isteyecektir. Mehmet için iki seçenek vardır. Ya hayatının yerle bir olmasını izleyecek ya da kendi yıkımı pahasına Zeliş'e kendisini affettirecektir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sen beni bırakmazsan, ben senden kurtulmasını bilirim!
"Sen beni bırakmazsan, ben senden kurtulmasını bilirim!"
Ben bugün Serap Gencer oluyorum!
"Ben bugün Serap Gencer oluyorum!"
Üvey Anne final bölüm fragmanı
Üvey Anne final bölüm fragmanı
Eğer Serap amacına ulaşırsa, hiç iyi şeyler olmayacak!
"Eğer Serap amacına ulaşırsa, hiç iyi şeyler olmayacak!"
O aşık olduğun adam ben miyim Serap?
"O aşık olduğun adam ben miyim Serap?"
Faruk, siz ne yapıyorsunuz burada?
"Faruk, siz ne yapıyorsunuz burada?"
Ayaklarıma kapanmadan bu eve adımımı atmam!
"Ayaklarıma kapanmadan bu eve adımımı atmam!"
Her şeyin suçlusu benim
"Her şeyin suçlusu benim"
Bana ulaşamadığın için Nisan’ı kullanıyorsun değil mi?
"Bana ulaşamadığın için Nisan'ı kullanıyorsun değil mi?"
Ben kimsenin peşinden koşmam!
"Ben kimsenin peşinden koşmam!"
Annemiz gibi davranmayı bırak!
"Annemiz gibi davranmayı bırak!"
O üç çocuğun mutluluğu ve huzuru, şu an kendi hayatından daha önemli
"O üç çocuğun mutluluğu ve huzuru, şu an kendi hayatından daha önemli"
Daha Fazla Video Göster