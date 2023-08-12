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Üvey Anne 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ben bugün Serap Gencer oluyorum!"
Serap, Faruk ile evlenmek için hazırlıklara başlar. Fakat İpek, Faruk'un evlenmeden önceden evlilik sözleşmesi yapması için ona baskı yapmaktadır. Serap'ın yeni hamlesi Faruk'un bu konuda net karar vermesini sağlayacaktır. Faruk'un verdiği bu karar, evde ortalığı karıştırmaya devam eden Mürvet için de çok şaşırtıcı olur ve kolları sıvayıp malikanede otorite kurmaya başlar.
Nisan babasının evlilik kararını kabul etmeye niyetli değildir fakat yapacak bir şey de yok gibi görünmektedir. Ancak son anda aldığı bir telefon olayların seyrini değiştirecektir. Aynı anda Hayriş, Serap ile Cem'in geçmişteki ilişkilerine dair yeni bir kanıt bulunca bu durumun yaratacağı etkiler yüzünden oğluyla konuşmuş, bu konuşmadan sonra Cem hayatı ile ilgili yeni bir karar vermiştir.