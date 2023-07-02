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Üvey Anne 2. bölüm 2. fragmanı izle! "O üç çocuğun mutluluğu ve huzuru, şu an kendi hayatından daha önemli"
Serap verdiği kararla o evde kalıcı olmak için harekete geçer. Faruk'un kalbine girmenin yolu çocuklardan geçmektedir. Serap çocuklara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken İpek engeline takılır ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullanır. Ancak İpek'in de durmaya niyeti yoktur. Arkadaşının emaneti olan çocukları yalnız bırakmamak için Gencer malikanesine sık gelerek Serap'ın o evde çalıştığını göze sokar gibi davranıyor Serap'ın yoluna taş koyuyordur İpek.
Serap bir yandan Efsun'un kırmızı defterine ulaşmaya çalışırken diğer yandan duygularıyla savaşmak zorunda kalmıştır. Aklı, mantığı Faruk dese de kalbi iki adım ötede yaşayan Cem için atıyor, bu yüzden Serap duygularına hakim olmaya çalışıyordur. Ancak Milano'ya gitmeden önce torunlarını görmek için gelen Piraye Hanımın planları, Serap'ı hiç beklemediği anda Cem konusunda çok zor bir duruma sokacaktır!