Üvey Anne 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "O aşık olduğun adam ben miyim Serap?"

Üvey Anne 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratan Üvey Anne'nin merakla beklenen fragmanına "O aşık olduğun adam ben miyim Serap?" sözleri damga vurdu. İşte Üvey Anne 6. bölüm 2. fragmanı...