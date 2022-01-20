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Kardeşlerim 36. yeni bölüm 2. fragmanı | "Beraber yaşlanacağımız pembe panjurlu evimiz"

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Giriş: 20.01.2022 14:26
Güncelleme:20.01.2022 14:27
Kardeşlerim 36. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Beraber yaşlanacağımız pembe panjurlu evimiz" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 36. bölüm 2. fragmanı...

"Cam gibi gençlerdik, kırdılar keskinleştik."

Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler. Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilirken, Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır. İlknur'un beklenmedik teklifi, Şengül'ü şoka uğratır.

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