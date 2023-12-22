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Kardeşlerim 110. bölüm fragmanı | "Acil müdahale odasına alalım!"

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Giriş: 22.12.2023 15:29
Güncelleme:22.12.2023 15:29
Kardeşlerim 110. bölüm fragmanı izle! 4. sezonu ile de milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 110. bölüm fragmanına, "Acil müdahale odasına alalım!" sözleri damga vurdu.

"Bazı zorlukların üstesinden gelemiyorum, sana gelsem olmaz mı?"

Oğulcan, Umutcan'ı kaybetmenin büyük korkusunu ve telaşını yaşarken; Nebahat, Süreyya yüzünden öfkelendiği Akif'le ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Berk'in kafası, babası Gökhan'ın hayatına girmesiyle, iyice karışmaya başlamıştır. Evi geçindirebilmek için yanında Emel'le beraber gündeliğe giden Asiye, başlarına gelecek felaketten habersizdir. Yaman, Akif'e karşı Nebahat'le iş birliği yaparken, Asiye ile Ayaz cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Koltukta buldukları paraları saklayan Fatma'nın yaşadığı talihsiz olay, Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesinde şok etkisi yaratır.

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Acil müdahale odasına alalım!
"Acil müdahale odasına alalım!"
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