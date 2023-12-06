Kardeşlerim 108. bölüm fragmanı | "Ömer buradayım..."

Kardeşlerim 108. bölüm fragmanı izle! 4. sezonu ile de milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 108. bölüm fragmanına, "Ömer buradayım..." sözleri damga vurdu.