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Kardeşlerim 108. bölüm fragmanı | "Ömer buradayım..."

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Giriş: 06.12.2023 17:15
Güncelleme:06.12.2023 17:15
Kardeşlerim 108. bölüm fragmanı izle! 4. sezonu ile de milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 108. bölüm fragmanına, "Ömer buradayım..." sözleri damga vurdu.
Ömer buradayım...
"Ömer buradayım..."
“Evleniyoruz biz...”
“Evleniyoruz biz...”
Kimden hoşlanıyorsun?
"Kimden hoşlanıyorsun?"
“Penceresiz kaldım anne”
“Penceresiz kaldım anne”
Şikayetini lütfen geri çek!
"Şikayetini lütfen geri çek!"
Kurtaracağım seni buradan!
"Kurtaracağım seni buradan!"
“Aksiyonlu bir okul gününe hazır mıyız?”
“Aksiyonlu bir okul gününe hazır mıyız?”
Deneme çekimine çağırıyorlar...
"Deneme çekimine çağırıyorlar..."
Biz kardeşiz...
"Biz kardeşiz..."
Evleneceğiz kızım!
"Evleneceğiz kızım!"
“Emel nerede?”
“Emel nerede?”
“Beni evlatlık mı aldınız?”
“Beni evlatlık mı aldınız?”
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