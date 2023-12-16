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Kardeşlerim 109. bölüm 2. fragmanı | "Keşke benim annem de hayatta olsaydı da bende ona küsseydim sizin gibi..."

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Giriş: 16.12.2023 11:48
Güncelleme:16.12.2023 11:49
Kardeşlerim 109. bölüm 2. fragmanı izle! 4. sezonu ile de milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 109. bölüm 2. fragmanına, "Keşke benim annem de hayatta olsaydı da bende ona küsseydim sizin gibi..." sözleri damga vurdu.

"Gülüşünün kıyısında hayallerim var."

Oğulcan ile Fatma, salona saçılan paraların şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da durumu aile fertlerine nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler. Ayaz, Asiye'nin ve Eren ailesinin gözüne girebilmek için, birtakım şaşırtıcı hamleler yapar. Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere, hepsini şoke eder. Süreyya ve Yaman'ın evlilik kararı, Süsen'i annesiyle karşı karşıya getirirken, Akif de Yaman'ı saf dışı bırakmakta son derece kararlıdır. Sarp ile Lidya, Ömerlere karşı sinsi bir hamle yapmak için birlik olurlar. Para hırsından dolayı gözü dönen Oğulcan'ın yaptığı dikkatsizlik ise, onu büyük bir korkuyla karşı karşıya bırakır.

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Keşke benim annem de hayatta olsaydı da bende ona küsseydim sizin gibi...
"Keşke benim annem de hayatta olsaydı da bende ona küsseydim sizin gibi..."
“Sen nasıl aldın bunları?”
“Sen nasıl aldın bunları?”
Ömer buradayım...
"Ömer buradayım..."
“Evleniyoruz biz...”
“Evleniyoruz biz...”
Kimden hoşlanıyorsun?
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“Penceresiz kaldım anne”
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