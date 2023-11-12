Kardeşlerim 105. bölüm fragmanı | "Şikayetini lütfen geri çek!"

Kardeşlerim 105. bölüm fragmanı izle! 4. sezonu ile de milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 105. bölüm fragmanına, "Şikayetini lütfen geri çek!" sözleri damga vurdu.