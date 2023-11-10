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Kardeşlerim 104. bölüm 2. fragmanı | "Kurtaracağım seni buradan!"

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Giriş: 10.11.2023 14:13
Güncelleme:10.11.2023 14:13
Kardeşlerim 104. bölüm 2. fragmanı izle! 4. sezonu ile de milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 104. bölüm 2. fragmanına, "Kurtaracağım seni buradan!" sözleri damga vurdu.

Tırabzanlardan aşağı düşen Sarp, hemen hastaneye kaldırılırken; tüm Eren ailesi, Asiye'nin bu olayda suçsuz olduğunu ispatlamak için çabalar. Kulüpte, yeni açılacak bir pozisyon için seçmelere katılan Şengül'ün karşısına, şaşırtıcı bir rakip çıkar. Sarp'ın başına gelenlerden sonra, Yasmin ve Asiye arasındaki gerginlik, had safhaya çıkar. Akif ile Nebahat, Suzan'a yeni bir ilişki yaşatmak için harekete geçerler. Sarp ve annesinin, Asiye'ye karşı yaptığı beklenmedik hamle ise, tüm Eren ailesini büyük bir korkuyla karşı karşıya getirecektir.

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Kurtaracağım seni buradan!
"Kurtaracağım seni buradan!"
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