Kardeşlerim 111. bölüm fragmanı | "Bazen neşe, bazen keder, Hayat böyle devam eder..."

Kardeşlerim 111. bölüm fragmanı izle! 4. sezonu ile de milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 111. bölüm fragmanına, "Bazen neşe, bazen keder, Hayat böyle devam eder..." sözleri damga vurdu.

"Sadece gülüşümü yakalayın, öfkem size ağır gelir!"

Emel'in zehirlenmesiyle gözü dönen Ömer, hesap sormak üzere, soluğu Asiye'nin gündeliğe gittiği evde alır. Hamile olduğunu öğrenen Suzan'ın kafası, epey karışık durumdayken; Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesi, Fatma'nın yerini unuttuğu paraları aramaktadır. Nebahat'in, Akif'le ilgili aldığı kararlardan geri dönmeye niyeti yoktur. Yeni bir iş bulan Asiye'nin karşısına, çalıştığı yerde beklenmedik birisi çıkar. Akif, Süreyya ile evlenme eşiğinde olan Yaman'ı, açmaza sokacak bir hamle yapar. Tüm çocuklar ve aileler, yılbaşı coşkusu içindeyken, yeni bir belaya bulaşan Ömer, başına geleceklerden habersizdir.