25 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Kardeşlerim Videoları Kardeşlerim 106. bölüm fragmanı | "Kimden hoşlanıyorsun?"

Kardeşlerim 106. bölüm fragmanı | "Kimden hoşlanıyorsun?"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2023 16:25
Güncelleme:25.11.2023 16:26
Kardeşlerim 106. bölüm fragmanı izle! 4. sezonu ile de milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 106. bölüm fragmanına, "Kimden hoşlanıyorsun?" sözleri damga vurdu.

"Uçuk kaçık hayaller kurmuyorum ama kurduğum tüm hayaller uçup kaçıyor!"

Şengül ile Fatma, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayken, Orhanlar da onlar için son derece telaşlıdır. Yaman'ın kafa karışıklığı, Süreyya'yla ilişkisini bir adım ileriye götürme konusunda kararsızlığa düşmesine sebep olur. Orhan'ın karşısına çıkan beklenmedik kriz, birden fırsata dönüşür. Oğulcan, hala Elif'in gönlünü kazanıp, onunla sevgili olmanın yollarını aramaktadır. Asiye, Emel'in ihtiyaçlarını karşılamak, evin geçimini tek başına sırtlanan Ömer'e destek olmak için yeni bir iş arıyordur. Ömer ile Oğulcan, hiç tahmin edemedikleri tehlikeli bir durumun içine çekilirken, kulüpte karşı karşıya gelen Suzan ile Şevval'in arasında, büyük bir hesaplaşma yaşanır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kimden hoşlanıyorsun?
"Kimden hoşlanıyorsun?"
“Penceresiz kaldım anne”
“Penceresiz kaldım anne”
Şikayetini lütfen geri çek!
"Şikayetini lütfen geri çek!"
Kurtaracağım seni buradan!
"Kurtaracağım seni buradan!"
“Aksiyonlu bir okul gününe hazır mıyız?”
“Aksiyonlu bir okul gününe hazır mıyız?”
Deneme çekimine çağırıyorlar...
"Deneme çekimine çağırıyorlar..."
Biz kardeşiz...
"Biz kardeşiz..."
Evleneceğiz kızım!
"Evleneceğiz kızım!"
“Emel nerede?”
“Emel nerede?”
“Beni evlatlık mı aldınız?”
“Beni evlatlık mı aldınız?”
“Elif senin kardeşin...”
“Elif senin kardeşin...”
Vedalaşırsam gidemem anne...
"Vedalaşırsam gidemem anne..."
Daha Fazla Video Göster