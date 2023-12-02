Kardeşlerim 107. bölüm fragmanı | “Evleniyoruz biz...”

Kardeşlerim 107. bölüm fragmanı izle! 4. sezonu ile de milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 107. bölüm fragmanına, “Evleniyoruz biz...” sözleri damga vurdu.

"Bize yeni kafa lazım, bu çok dağıldı toparlayamıyoruz!"

Kulüpte kavga eden Suzan ile Şevval, hemen hastaneye götürülürken, Yasmin de şahit olduğu kavganın şaşkınlığını yaşamaktadır. Soygundan kurtardığı bankanın reklam filmi teklifini alan Orhan'ı yalnız bırakmak istemeyen Şengül, karşılaştığı manzaradan pek memnun olmaz. Suzan ile Yaman cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Oğulcan'ın Elif'in gönlünü kazanma mücadelesi, tüm hızıyla devam eder. Şevval, her daim Eren ailesinin arkasında duran Burak Müdür'le ilgili radikal bir karar alır. Oğulcan ile Ömer, borçlu oldukları Macit'e karşı bir hamle yaparlarken, Ömer başına gelecek olan büyük tehlikeden habersizdir.