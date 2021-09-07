Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı yayınlandı! "Beni bu enkazdan kim kurtaracak?"

Kalp Yarası 11. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, etkileyici hikayesiyle yaz aylarına damga vurdu. 10'ncu bölümüyle ekranların en çok izlenen dizisi olan dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası'nın 11. bölüm fragmanına, "Beni bu enkazdan kim kurtaracak?" sözleri damga vurdu.