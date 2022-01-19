19 Ocak 2022, Çarşamba
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Kalp Yarası 28. bölüm fragmanı izle | "Bulacağım babamın katilini!"
Kalp Yarası 28. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizis Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına "Bulacağım babamın katilini!" sözleri damga vurdu.