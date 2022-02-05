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Kalp Yarası 30. bölüm 2. fragmanı izle | "Ben çok kötü bir şey yaptım!"

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Giriş: 05.02.2022 13:46
Güncelleme:05.02.2022 13:48
Kalp Yarası 30. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizis Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına "Ben çok kötü bir şey yaptım!" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 30. bölüm 2. fragmanı...

Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar. Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir.

Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur. Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.

Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.

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Ben çok kötü bir şey yaptım!
"Ben çok kötü bir şey yaptım!"
Baba mı oluyorum?
"Baba mı oluyorum?"
Son nefesime kadar yanında olacağım
"Son nefesime kadar yanında olacağım"
Sana her baktığımda...
"Sana her baktığımda..."
Yaman suçlu değil bence
"Yaman suçlu değil bence"
Bulacağım babamın katilini!
"Bulacağım babamın katilini!"
Babam cinayete kurban gitmiş öyle mi?
"Babam cinayete kurban gitmiş öyle mi?"
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