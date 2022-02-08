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Kalp Yarası 31. bölüm fragmanı izle | "Beni sensiz bırakma beni yarım bırakma..."

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Giriş: 08.02.2022 11:29
Güncelleme:08.02.2022 11:29
Kalp Yarası 31. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizis Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına "Beni sensiz bırakma beni yarım bırakma..." sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 31. bölüm fragmanı...
Beni sensiz bırakma beni yarım bırakma...
"Beni sensiz bırakma beni yarım bırakma..."
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