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Kalp Yarası 27. bölüm 2. fragmanı izle | "Babam cinayete kurban gitmiş öyle mi?"

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Giriş: 06.01.2022 13:18
Güncelleme:06.01.2022 13:18
Kalp Yarası 27. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizis Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına "Babam cinayete kurban gitmiş öyle mi?" sözleri damga vurdu.
Babam cinayete kurban gitmiş öyle mi?
"Babam cinayete kurban gitmiş öyle mi?"
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