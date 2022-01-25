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Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı izle | "Sana her baktığımda..."
Kalp Yarası 29. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizis Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına "Ben sana her baktığımda yaralarımı, acılarımı iyileştiriyorsun" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 29. bölüm fragmanı...