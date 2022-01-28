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Kalp Yarası 29. bölüm 2. fragmanı izle | "Son nefesime kadar yanında olacağım"

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Giriş: 28.01.2022 11:05
Güncelleme:28.01.2022 11:06
Kalp Yarası 29. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizis Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına "Son nefesime kadar yanında olacağım" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 29. bölüm 2. fragmanı...
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