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Kalp Yarası 32. bölüm 2. fragmanı izle | Kalp Yarası final fragmanı

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Giriş: 19.02.2022 12:09
Güncelleme:19.02.2022 12:10
Kalp Yarası 32. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizis Kalp Yarası muhteşem bir finalle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası'nın finalinde kalp yaraları geçecek mi? İşte Kalp Yarası 32. bölüm 2. fragmanı...

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Kocasını vuran Hande'nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır.

Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?

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Kalp Yarası final fragmanı
Kalp Yarası final fragmanı
Kalp Yarası final fragmanı izle
Kalp Yarası final fragmanı izle
Sadece beni hatırlamanı istiyorum...
"Sadece beni hatırlamanı istiyorum..."
Beni sensiz bırakma beni yarım bırakma...
"Beni sensiz bırakma beni yarım bırakma..."
Ben çok kötü bir şey yaptım!
"Ben çok kötü bir şey yaptım!"
Baba mı oluyorum?
"Baba mı oluyorum?"
Son nefesime kadar yanında olacağım
"Son nefesime kadar yanında olacağım"
Sana her baktığımda...
"Sana her baktığımda..."
Yaman suçlu değil bence
"Yaman suçlu değil bence"
Bulacağım babamın katilini!
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Babam cinayete kurban gitmiş öyle mi?
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