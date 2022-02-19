Kalp Yarası 32. bölüm fragmanı izle | Kalp Yarası final fragmanı

Kalp Yarası 32. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizis Kalp Yarası muhteşem bir finalle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası'nın finalinde kalp yaraları geçecek mi? İşte Kalp Yarası 32. bölüm fragmanı...

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir. Kocasını vuran Hande'nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır.

Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler. Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?