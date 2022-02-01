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Videolar Kalp Yarası Videoları Kalp Yarası 30. bölüm fragmanı izle | "Baba mı oluyorum?"

Kalp Yarası 30. bölüm fragmanı izle | "Baba mı oluyorum?"

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Giriş: 01.02.2022 16:41
Güncelleme:01.02.2022 16:42
Kalp Yarası 30. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizis Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası'nın yeni bölüm fragmanına "Baba mı oluyorum?" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 30. bölüm fragmanı...
Baba mı oluyorum?
"Baba mı oluyorum?"
Son nefesime kadar yanında olacağım
"Son nefesime kadar yanında olacağım"
Sana her baktığımda...
"Sana her baktığımda..."
Yaman suçlu değil bence
"Yaman suçlu değil bence"
Bulacağım babamın katilini!
"Bulacağım babamın katilini!"
Babam cinayete kurban gitmiş öyle mi?
"Babam cinayete kurban gitmiş öyle mi?"
Bundan sonra kimse seni üzemeyecek!
"Bundan sonra kimse seni üzemeyecek!"
Adnan’ı ben öldürdüm!
"Adnan'ı ben öldürdüm!"
Gözlerimi alamıyorum senden...
"Gözlerimi alamıyorum senden..."
Ayşe’yi kurtarın hayatı tehlikede.
"Ayşe'yi kurtarın hayatı tehlikede."
Her an dönebilir kocasına...
"Her an dönebilir kocasına..."
Kalp Yarası
Kalp Yarası
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