01 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
01.11.2019

Miran’ın öfkesini bastıran sevgisi!| Hercai 19. yeni bölüm (son bölüm) sahne

Miran’ın öfkesini bastıran sevgisi! Yaralarımı ilk o sardı! İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 19. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Miran’ın öfkesini bastıran sevgisi!| Hercai 19. yeni bölüm (son bölüm) sahne
Miran’ın öfkesini bastıran sevgisi!| Hercai 19. yeni bölüm (son bölüm) sahne
Miran’ın bitmeyen kabusu! | Hercai 19. yeni bölüm (son bölüm) sahne
Miran’ın bitmeyen kabusu! | Hercai 19. yeni bölüm (son bölüm) sahne
Hercai 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Reyyan ve Miran'dan izleyenleri mest eden oyunu
Reyyan ve Miran'dan izleyenleri mest eden oyunu
Miran ve Hazar anlaşıyor...
Miran ve Hazar anlaşıyor...
Miran'ın kalbi Reyyan'a ait...
Miran'ın kalbi Reyyan'a ait...
Reyyan sevdası için her şeyi göze alıyor
Reyyan sevdası için her şeyi göze alıyor
Hercai 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 18. yeni bölüm izle! Hercai son bölüm
Hercai 18. yeni bölüm izle! Hercai son bölüm
Miran ve Reyyan'ın Reyhani oyunu | Hercai 18. yeni bölüm
Miran ve Reyyan'ın Reyhani oyunu | Hercai 18. yeni bölüm
Hercai 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 17. son bölüm tek parça kesintisiz izle
Hercai 17. son bölüm tek parça kesintisiz izle
Daha Fazla Video Göster