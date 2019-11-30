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30.11.2019

Kalbine söz geçiremeyen Miran ve Reyyan! | Hercai son bölüm

Kalbine söz geçiremeyen Miran ve Reyyan! “Aklın kalbine galip gelemiyor…” | Hercai 23. yeni bölüm... İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 23. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...

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