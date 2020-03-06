BİZE ULAŞIN
Hercai bu sahneyle sosyal medyayı salladı: "Geldin, yanımdasın" VİDEO
Hercai yeni bölümüyle de bir cuma akşamına damga vurdu. Hercai'nin sevilen karakterleri Miran ve Reyyan'ın sahnesi sosyal medyayı salladı. 'Dokunmaya kıyamamak' sahnesi ile ATV izleyicisini mest eden Hercai dizisi yine olay oldu. İşte Hercai'nin yıldızları Reyyan ve Miran'ın beğeni toplayan o sahnesi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.