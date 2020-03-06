Hercai bu sahneyle sosyal medyayı salladı: "Geldin, yanımdasın" VİDEO

Hercai yeni bölümüyle de bir cuma akşamına damga vurdu. Hercai'nin sevilen karakterleri Miran ve Reyyan'ın sahnesi sosyal medyayı salladı. 'Dokunmaya kıyamamak' sahnesi ile ATV izleyicisini mest eden Hercai dizisi yine olay oldu. İşte Hercai'nin yıldızları Reyyan ve Miran'ın beğeni toplayan o sahnesi.