29 Aralık 2025, Pazartesi
Katil Netanyahu binbir dertle ABD'ye gidiyor! Kritik kararlar kapıda: Paçasını kurtarabilecek mi?
Orta Doğu'da on binlerce masumu katleden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hem iç siyasette hem de uluslararası arenada artan baskılarla ABD'ye gidiyor. Dış basının aktardığına göre Netanyahu'ya, Florida'daki Mar-a-Lago'da ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik görüşmeye; çöken ateşkesler, yaklaşan seçimler, yolsuzluk davaları ve Washington'la büyüyen gerilimler eşlik edecek.
Giriş Tarihi: 29.12.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:42