Katil Netanyahu binbir dertle ABD’ye gidiyor! Kritik kararlar kapıda: Paçasını kurtarabilecek mi?

SUUDİ ARABİSTAN DÜĞÜMÜ: NORMALLEŞME Mİ, İŞGAL Mİ?

Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme için Filistin devletine giden bir yol şartı koşuyor. Trump ve Netanyahu ise normalleşmeyi istiyor, ancak Netanyahu'nun aşırı sağcı ortakları buna karşı çıkıyor.

NYT'ye göre bu başlık, Netanyahu'nun "tarihi mirasını" belirleyecek bir karar olabilir.