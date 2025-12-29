29 Aralık 2025, Pazartesi

Katil Netanyahu binbir dertle ABD'ye gidiyor! Kritik kararlar kapıda: Paçasını kurtarabilecek mi?

Orta Doğu'da on binlerce masumu katleden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hem iç siyasette hem de uluslararası arenada artan baskılarla ABD'ye gidiyor. Dış basının aktardığına göre Netanyahu'ya, Florida'daki Mar-a-Lago'da ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik görüşmeye; çöken ateşkesler, yaklaşan seçimler, yolsuzluk davaları ve Washington'la büyüyen gerilimler eşlik edecek.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, pazartesi akşamı ABD Başkanı Donald Trump'la Florida'daki Mar-a-Lago tesisinde görüşmek üzere pazar günü İsrail'den ayrıldı. Bu ziyaret, Netanyahu'nun bu yıl Trump'la görüşmek için ABD'ye yaptığı beşinci ziyaret oluyor.

Ziyaret, İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran cephelerinde yeni askeri hamleler yapabileceğine dair artan endişelerin gölgesinde gerçekleşiyor. The Guardian'a göre İsrail'in bölgedeki yeni saldırıları, Orta Doğu'yu daha derin bir istikrarsızlığa sürükleyebilir.

GAZZE ATEŞKESİ ÇÖKMEK ÜZERE: TRUMP SABIRSIZ, NETANYAHU OYALIYOR

Görüşmenin ana gündem maddesi Gazze'de Ekim ayında yürürlüğe giren ve iki yıl süren yıkıcı savaşı durduran ateşkes olacak. Reuters'ın aktardığına göre ateşkesin ilk aşaması büyük ölçüde tamamlandı:

  • İsrail birlikleri yeni mevzilere çekildi
  • Hamas, hayatta olan tüm rehineleri ve ölen rehinelerin tamamına yakınını teslim etti

Ancak Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ikinci aşaması fiilen tıkanmış durumda.

The Guardian'a konuşan barış müzakerecisi Gershon Baskin'e göre birinci aşama fiilen sona erdi, geriye yalnızca Hamas'ın bulmakta zorlandığı bir İsrailli ölü rehine kaldı. Buna rağmen ikinci aşama başlatılmadı.

HAMAS SİLAHSIZLANMIYOR, İSRAİL ÇEKİLMİYOR

Taraflar birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

  • Hamas, İsrail'in saldırıları altında silahsızlanmayı kabul etmiyor
  • İsrail, Gazze'nin yüzde 53'ünü kontrol etmeyi sürdürüyor
  • Katil İsrail insani yardımların serbest geçişine izin vermiyor

Baskin'e göre Hamas, İsrail'in saldırılarının devam etmesi üzerine Gazze'de otoritesini yeniden kurdu. "Amerikalılar bunun farkında. Bu, ABD'nin bırakmak istediği bir tablo değil" değerlendirmesinde bulunuyor.

70 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ, ATEŞKESTEN SONRA BİLE KATLİAM SÜRDÜ

Savaş boyunca Gazze'de 70 binden fazla Filistinli katledildi. Bölgenin 2,3 milyonluk nüfusunun neredeyse tamamı İsrail işgal güçlerince yerinden edildi.

Ateşkes yürürlüğe girdikten sonra bile İsrail saldırıları devam etti:

  • Yaklaşık 400 Filistinli daha öldürüldü
  • Şiddetli yağış ve soğuk hava, yıkılmış Gazze'de insani krizi derinleştirdi
TRUMP PLANI MASADA AMA NETANYAHU AYAK SÜRÜYOR

Trump'ın planı, Hamas'ın yerine tarafsız Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir yönetim, uluslararası bir istikrar gücü ve "Barış Kurulu" öngörüyor. ABD, bu yapının yakında açıklanmasını istiyor.

Ancak New York Times'a göre Netanyahu, bu plana isteksiz yaklaşıyor. Filistin Yönetimi'nin Gazze'de rol almasına kesin olarak karşı çıkıyor ve Filistin devleti ihtimalini tamamen reddediyor. Bu tutum;

  • Arap ülkelerini
  • Avrupa'yı
  • Özellikle Suudi Arabistan'ı

planın dışında tutuyor.

SUUDİ ARABİSTAN DÜĞÜMÜ: NORMALLEŞME Mİ, İŞGAL Mİ?

Suudi Arabistan, İsrail'le normalleşme için Filistin devletine giden bir yol şartı koşuyor. Trump ve Netanyahu ise normalleşmeyi istiyor, ancak Netanyahu'nun aşırı sağcı ortakları buna karşı çıkıyor.

NYT'ye göre bu başlık, Netanyahu'nun "tarihi mirasını" belirleyecek bir karar olabilir.

LÜBNAN, SURİYE VE İRAN: YENİ SAVAŞLAR MI GELİYOR?

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah'la varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenliyor. İsrail, Hizbullah'ın yeniden silahlandığını iddia ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkesinin ABD, İsrail ve Avrupa ile "tam ölçekli bir savaş" içinde olduğunu açıkladı. Netanyahu, Trump'la görüşmede İran'ın füze ve nükleer kapasitesine karşı daha sert adımlar isteyecek.

Ancak Trump yönetimi İran'la nükleeer müzakerelerin yeniden başlamasından yana.

İÇERİDE KAYNAYAN KAZAN: NETANYAHU'NUN SİYASİ BEKA SAVAŞI

The New York Times'a göre Netanyahu'yu bekleyen baskılar yalnızca dış politikayla sınırlı değil. Başbakan, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yürütülen ceza davasında yargılanmaya devam ediyor.

Dava ilerlerken, kamuoyu yoklamaları Netanyahu'nun 2026'da yapılması beklenen seçimleri kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

İsrail iç siyasetinde en yakıcı başlıklardan biri ise ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulması.

Yüksek Mahkeme'nin bu muafiyeti geçersiz saymasının ardından Netanyahu'nun koalisyonu ciddi bir krizin eşiğinde. Muafiyetin yeniden yasalaşması halkın büyük çoğunluğu tarafından tepkiyle karşılanırken, yasalaşmaması halinde hükümetin düşebileceği belirtiliyor.

SAĞA MI TESLİM, MERKEZE Mİ DÖNÜŞ?

Anketler, Netanyahu'nun mevcut sağ ve dini blokla tek başına iktidar olamayacağını ortaya koyuyor. New York Times'a göre Netanyahu'nun önünde iki seçenek var: Aşırı sağ ve ultra-Ortodoks ortaklarına daha fazla yaslanmak ya da siyasi merkeze açılarak yeni bir denge aramak.

Bazı yorumcular, Netanyahu'nun Naftali Bennett gibi isimlerle yeni bir koalisyon arayışına girebileceğini, bunun da Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı isimlerin tasfiye edilmesi anlamına gelebileceğini belirtiyor.

NETANYAHU BU ÇIKMAZDAN KURTULABİLİR Mİ?

Gazze'deki katliamların gölgesinde, çöken ateşkesler, yaklaşan seçimler, yargı kıskacı ve ABD'yle artan gerilim…

Netanyahu, Florida'ya yalnızca Trump'la görüşmeye değil, siyasi geleceğini kurtarmaya gidiyor.

Ancak hem içeride hem dışarıda büyüyen bu çok cepheli kriz, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı için sonun başlangıcı olabilir.