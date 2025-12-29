2 Ocak Cuma günü resmi tatil mi? 2026 yılbaşı tatili kaç gün, uzayacak mı?

2 OCAK 2026 TATİL Mİ?

Resmi takvimlere göre 1 Ocak Perşembe günü tüm okullarda ve kamu kurumlarında eğitime ve çalışmaya ara verilecek. Ancak 2 Ocak Cuma günü için şu ana kadar alınmış herhangi bir resmi tatil ya da idari izin kararı bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir açıklama yapılmadığı sürece, okullarda eğitim ve kamu kurumlarında mesai normal şekilde devam edecek.