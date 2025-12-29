Viral Galeri Viral Liste 2 Ocak Cuma günü resmi tatil mi? 2026 yılbaşı tatili kaç gün, uzayacak mı?

2025'in son günlerine yaklaşılırken, çalışanlar ve öğrenciler '2 Ocak 2026 Cuma günü tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. 1 Ocak 2026 Perşembe gününün resmi tatil olması, hafta sonu öncesindeki cuma gününün de tatil ilan edilip edilmeyeceği tartışmalarını beraberinde getirdi. 'Yılbaşı tatili uzatılacak mı?' ve '2 Ocak'ta okullar tatil mi?' başlıkları gündemdeki yerini korurken, gözler konuyla ilgili yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2025 13:33
2025'in sona ermesine günler kala, yılbaşı tatilinin ardından 2 Ocak 2026 Cuma gününün tatil olup olmayacağı gündemdeki yerini koruyor.

1 Ocak 2026 Perşembe gününün resmi tatil olması, cuma gününün de tatile eklenip eklenmeyeceği sorusunu beraberinde getirdi. Olası bir idari izin kararı, tatili hafta sonu ile birleştirerek dört güne çıkarabilir.

2 OCAK 2026 TATİL Mİ?

Resmi takvimlere göre 1 Ocak Perşembe günü tüm okullarda ve kamu kurumlarında eğitime ve çalışmaya ara verilecek. Ancak 2 Ocak Cuma günü için şu ana kadar alınmış herhangi bir resmi tatil ya da idari izin kararı bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir açıklama yapılmadığı sürece, okullarda eğitim ve kamu kurumlarında mesai normal şekilde devam edecek.

Yılbaşı Tatili Hafta Sonu ile Birleşecek mi?

Mevzuata göre 1 Ocak, tek günlük resmi tatil kapsamında yer alıyor. Günün perşembeye denk gelmesi, cuma günü izin alınması halinde özel sektör çalışanları için dört günlük bir tatil imkânı doğuruyor. Ancak bu durum genel bir resmi tatil anlamına gelmiyor. 2 Ocak'ın tatil sayılabilmesi için yetkili mercilerden ayrıca bir karar alınması gerekiyor.

Şu an için gözler, 2 Ocak Cuma gününe ilişkin olası idari izin açıklamalarına çevrilmiş durumda. Resmi bir karar gelmediği sürece, yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak ile sınırlı kalacak.

