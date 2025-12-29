Viral Galeri Viral Liste Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm ritüeli nedir? İşte anlamı

Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm ritüeli nedir? İşte anlamı

Yeni yıla girerken aşk, bereket, huzur ve sağlığı hayatına çekmek isteyen milyonlarca insan, kökeni 19. yüzyıla dayanan ilginç bir ritüeli yeniden gündeme taşıdı. 1880'li yıllarda ortaya çıktığı düşünülen inanışa göre, yılın son gecesinde masanın altında 12 üzüm yiyenlerin dileklerinin gerçekleşeceğine inanılıyor. Bu gelenek nedeniyle yılbaşı öncesinde üzüm tezgahlarına olan ilgi de dikkat çekici şekilde artmış durumda.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:30
Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm ritüeli nedir? İşte anlamı

Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm yemek, kimi kesimler tarafından batıl bir inanış olarak değerlendirilse de, dünya genelinde milyonlarca insan bu ritüelin yeni yılda umut kapılarını araladığına inanıyor. Özellikle son yıllarda yeniden popülerleşen gelenek, yeni yıla dair beklentileri olan bireyler için sembolik bir başlangıç anlamı taşıyor.

Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm ritüeli nedir? İşte anlamı

KÖKENİ 19. YÜZYILA DAYANIYOR

Bu ilginç geleneğin kesin çıkış tarihi bilinmemekle birlikte, 1880'li yıllarda İspanya ve Fransa'da ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Zamanla Avrupa'nın farklı bölgelerine yayılan ritüel, günümüzde de Barselona, Madrid ve Bilbao gibi büyük şehirlerde yaşatılmaya devam ediyor. Yılbaşı gecesi bir araya gelen kalabalıklar, geri sayım sırasında masanın altında 12 üzüm yiyerek yeni yıla giriyor.

Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm ritüeli nedir? İşte anlamı

HER ÜZÜM BİR AYI TEMSİL EDİYOR

Ritüelin temelinde, gece yarısı yenilen 12 üzüm yer alıyor. Her üzüm, yeni yılın bir ayını simgeliyor ve o ay için dilek tutulduğu ya da niyet belirlendiği kabul ediliyor. İnanca göre, üzümleri zamanında ve sırasıyla yiyebilenlerin yıl boyunca şans ve bereketle karşılaşacağı düşünülüyor.

Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm ritüeli nedir? İşte anlamı

MASASININ ALTINDA OLMAK ŞART MI?

Ritüelin en çok tartışılan noktalarından biri ise üzümlerin neden masanın altında yenildiği. Bazı inanışlara göre, masanın altında oturmak ritüelin etkisini artıran önemli bir detay. Ancak bu unsurun zorunlu olmadığını savunanlar da bulunuyor. Yine de ritüeli uygulayanların büyük bölümü, geleneğe eksiksiz uymanın iyi şansı garanti altına aldığı görüşünde birleşiyor.

Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm ritüeli nedir? İşte anlamı

SOSYAL MEDYA ETKİSİYLE YENİDEN POPÜLER

Son dönemde sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar ve deneyimler, masanın altında 12 üzüm yeme geleneğini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Özellikle aşkı arayanlar arasında ilgi gören ritüelin, yalnızca dilekleri gerçekleştirmekle kalmadığı; kötü enerjileri ve negatif etkileri de uzaklaştırdığına inanılıyor. Bu yönüyle ritüel, yeni yıla umutla başlamak isteyenler için sembolik bir motivasyon kaynağı olmayı sürdürüyor.

SON DAKİKA