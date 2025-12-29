Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm ritüeli nedir? İşte anlamı

MASASININ ALTINDA OLMAK ŞART MI?

Ritüelin en çok tartışılan noktalarından biri ise üzümlerin neden masanın altında yenildiği. Bazı inanışlara göre, masanın altında oturmak ritüelin etkisini artıran önemli bir detay. Ancak bu unsurun zorunlu olmadığını savunanlar da bulunuyor. Yine de ritüeli uygulayanların büyük bölümü, geleneğe eksiksiz uymanın iyi şansı garanti altına aldığı görüşünde birleşiyor.