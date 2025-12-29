Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm ritüeli nedir? İşte anlamı
Yeni yıla girerken aşk, bereket, huzur ve sağlığı hayatına çekmek isteyen milyonlarca insan, kökeni 19. yüzyıla dayanan ilginç bir ritüeli yeniden gündeme taşıdı. 1880'li yıllarda ortaya çıktığı düşünülen inanışa göre, yılın son gecesinde masanın altında 12 üzüm yiyenlerin dileklerinin gerçekleşeceğine inanılıyor. Bu gelenek nedeniyle yılbaşı öncesinde üzüm tezgahlarına olan ilgi de dikkat çekici şekilde artmış durumda.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:30