Berat Kandili 2026 ne zaman idrak edilecek? İşte resmi takvim

Üç ayların gelişi ve Regaip Kandili'nin idrak edilmesinin ardından, İslam dünyasında bir sonraki mübarek gece olan Berat Kandili'nin tarihi merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılına ait dini günler takvimini yayımlamasıyla birlikte Berat Kandili'nin hangi güne denk geldiği netlik kazandı. Bu kapsamda '2026 Berat Kandili ne zaman?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:04
Üç ayların 21 Aralık'ta başlamasıyla birlikte İslam dünyasında manevi bir dönem daha idrak edilmeye başlandı. İlk kandil olan Regaip Kandili'nin geride kalmasının ardından, gözler üç ayların ikinci kandili olan Berat Kandili'ne çevrildi. Vatandaşlar, bu mübarek gecenin hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor.

BERAT KANDİLİ TARİHİ NETLEŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Berat Kandili'nin tarihi de kesinlik kazandı. Takvime göre, Berat Kandili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Müslümanlar, bu geceyi dua, ibadet ve tövbelerle geçirecek.

ÜÇ AYLARIN MANEVİ YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Recep ayıyla başlayan üç aylar, kandillerle birlikte manevi yoğunluğunu artırarak devam ediyor. Regaip Kandili'nin ardından Miraç Kandili ve Berat Kandili ile süren bu süreç, Ramazan ayının gelişiyle taçlanacak.

2025-2026 ÜÇ AYLAR VE KANDİL TAKVİMİ

Recep Ayı başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Şaban Ayı başlangıcı: 20 Ocak 2026

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Ayı başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

