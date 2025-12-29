Berat Kandili 2026 ne zaman idrak edilecek? İşte resmi takvim
Üç ayların gelişi ve Regaip Kandili'nin idrak edilmesinin ardından, İslam dünyasında bir sonraki mübarek gece olan Berat Kandili'nin tarihi merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılına ait dini günler takvimini yayımlamasıyla birlikte Berat Kandili'nin hangi güne denk geldiği netlik kazandı. Bu kapsamda '2026 Berat Kandili ne zaman?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2025 14:04