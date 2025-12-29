Berat Kandili 2026 ne zaman idrak edilecek? İşte resmi takvim

Üç ayların 21 Aralık'ta başlamasıyla birlikte İslam dünyasında manevi bir dönem daha idrak edilmeye başlandı. İlk kandil olan Regaip Kandili'nin geride kalmasının ardından, gözler üç ayların ikinci kandili olan Berat Kandili'ne çevrildi. Vatandaşlar, bu mübarek gecenin hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor.