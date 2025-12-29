İşte Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı o ev! Bu görüntüler sadece A Haber’de

ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada üç polis şehit oldu. Açılan ateşte sekiz polis ile bir bekçi yaralandı.

Bakan Yerlikaya, şehit olan polis memurlarının isimlerinin İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.