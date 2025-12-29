Viral Galeri Viral Tıkla İşte Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı o ev! Bu görüntüler sadece A Haber’de

İşte Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı o ev! Bu görüntüler sadece A Haber’de

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, 3 kahraman polisimizin şehit olduğunu duyurdu. A Haber DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı evi görüntüledi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2025 13:03 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:27
İşte Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı o ev! Bu görüntüler sadece A Haber’de

Yalova'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon sırasında güvenlik güçlerine ateş açıldı. Olay saat 02.00 sıralarında yaşandı. İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenleyen polise, evden ateş açıldı.

İŞTE ÇATIŞMANIN YAŞANDIĞI O EV!
İşte Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı o ev! Bu görüntüler sadece A Haber’de

ÜÇ POLİS ŞEHİT OLDU

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada üç polis şehit oldu. Açılan ateşte sekiz polis ile bir bekçi yaralandı.

Bakan Yerlikaya, şehit olan polis memurlarının isimlerinin İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı o ev! Bu görüntüler sadece A Haber’de

ALTI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Olayla ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altı teröristin ölü ele geçirildiğini söyledi.

Yerlikaya öldürülen teröristlerin Türk vatandaşı olduğu bilgisini verdi.

Gece 02.00 sıralarında başlayan operasyonun sabah 09.40 sıralarında tamamlandığını belirten Yerlikaya, adrese bulunan beş kadın ile altı çocuğun sağ olarak adresten tahliye edildiğini söyledi.

İşte Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı o ev! Bu görüntüler sadece A Haber’de

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMANIN YAŞANDIĞI O EV!

A Haber muhabiri Yusuf Gül ile kamereman Kenan Arda Gül, DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı evi görüntüledi.

İşte Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı o ev! Bu görüntüler sadece A Haber’de

BU GÖRÜNTÜLER SADECE A HABER'DE!

SON DAKİKA