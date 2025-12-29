Viral
Galeri
Viral Tıkla
İşte Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı o ev! Bu görüntüler sadece A Haber’de
İşte Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı o ev! Bu görüntüler sadece A Haber’de
Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, 3 kahraman polisimizin şehit olduğunu duyurdu. A Haber DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı evi görüntüledi. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:27